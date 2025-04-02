Суд закрыл дело о растрате 151 млн при строительстве санаториев в Сочи

Мещанский суд Москвы прекратил уголовное преследование в отношении экс-руководителей ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России». Фигуранты обвинялись в растрате более 151 млн рублей при строительстве двух ведомственных санаториев в Сочи.

Уголовное дело закрыли за истечением сроков давности. Помимо этого, суд оставил без рассмотрения иск ФГУП «РСУ МВД России» с сохранением права на его предъявление в порядке гражданского судопроизводства, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов Вадима Хилалова.

Основными фигурантами дела были бывший гендиректор ФГУП Алексей Смык, умерший во время предварительного следствия, и его заместитель Александр Романычев, объявленный в розыск и заочно арестованный.

По версии следствия, злоумышленники предложили трем контрагентам принять участие в хищении денег и заключили с ними контракты. С апреля 2014 по апрель 2015 года соучастники вносили в документы заведомо ложные сведения о выполненных работах в санаториях «Салют» и «Искра». Таким образом похитили свыше 151 млн рублей.

В 2023 году суд возвращал материалы на доследование. Однако кассация по просьбе гособвинения направила дело на новое рассмотрение.

Умерший в 2023 году от сердечного приступа Смык ранее проходил по другим уголовным делам о хищении в ФГУП, однако до суда они не дошли.

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