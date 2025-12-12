Суд взыскал 6,9 млн рублей за незаконную свалку у реки Белой в Адыгее

Суд поддержал требования Росприроднадзора о взыскании компенсации с владельца участка в Адыгее, который разместил отходы в водоохранной зоне реки Белой.

Инспекторы ведомства проверили сообщение о незаконной свалке и выявили нарушение на территории площадью 832 кв. м, принадлежащей частному лицу. На участке были размещены отходы IV и V класса опасности.

Лабораторные исследования подтвердили превышение допустимых концентраций загрязняющих веществ. Экологический ущерб оценили в 6,9 млн рублей.

Владелец участка отказался добровольно компенсировать вред окружающей среде. Росприроднадзор направил иск в суд, который полностью удовлетворил требования надзорного органа. Средства по иску уже перечислены в полном объеме, сообщает Федеральная служба по надзору в сфере природопользования в своем Telegram-канале.

