Суд взыскал 405 млн рублей с банды Цапков в Краснодарском крае
Происшествия
06.04.2023 22:17
Иск предпринимателя Валерия Дорошевского о взыскании ущерба с Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева удовлетворил Кущевский районный суд.
Бизнесмен подал иск как потерпевший по уголовному делу о захвате ООО «Кубань-Контракт». Убытки от попытки захвата он оценил в 405 млн рублей: туда включены стоимость бизнеса, а также проценты за пользование чужими средствами.
Вячеслав Цеповяз иск не признал — по его словам, Дорошевский сам уступил предприятие в пользу «Агро-Полтавченское», потому что имел большой долг перед Россельхозбанком. Он добавил, что бизнесмен передал активы «цапкам», чтобы урегулировать проблемы, а Алексеев подтвердил факт вымогательства, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».
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