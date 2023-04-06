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Суд взыскал 405 млн рублей с банды Цапков в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-vzyskal-405-mln-rublej-s-bandy-tsapkov-v-krasnodarskom-krae
Суд взыскал 405 млн рублей с банды Цапков в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Иск предпринимателя Валерия Дорошевского о взыскании ущерба с Вячеслава Цеповяза и Владимира Алексеева удовлетворил Кущевский районный суд.

Бизнесмен подал иск как потерпевший по уголовному делу о захвате ООО «Кубань-Контракт». Убытки от попытки захвата он оценил в 405 млн рублей: туда включены стоимость бизнеса, а также проценты за пользование чужими средствами.

Вячеслав Цеповяз иск не признал — по его словам, Дорошевский сам уступил предприятие в пользу «Агро-Полтавченское», потому что имел большой долг перед Россельхозбанком. Он добавил, что бизнесмен передал активы «цапкам», чтобы урегулировать проблемы, а Алексеев подтвердил факт вымогательства, сообщает «Коммерсантъ-Кубань».

Читайте также: принадлежавшие матери главы банды «Цапков» земли перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании.

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