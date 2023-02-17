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Принадлежавшие матери главы банды «Цапков» земли перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/prinadlezhavshie-materi-glavy-bandy-tsapkov-zemli-pereshli-affilirovannoj-s-agrokompleksom-kompanii
Принадлежавшие матери главы банды «Цапков» земли перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Около 8 тыс. га сельхозугодий, которыми до 2011 года владела Надежда Цапок, перешли в распоряжение «Резорт Менеджмент».

Сообщается, что после аннулирования договора аренды с матерью главы банды Цапков земли перешли АО «Маяк». Учредителями являются Борис Гурдисов и Владимир Колесник. В настоящее время права аренды паевой земли АО «Маяк» передало ООО «Резорт Менеджмент». Компанию, занимающуюся деятельностью турагентств, зарегистрировали в 2021 году в ФТ Сириус.

Учредители «Резорт Менеджмент» — Олег Качалов и Кирилл Савенков. Савенков также возглавляет «КП Шале», учредителем которой является компания «Мантера», связанная с холдингом «Агрокомплекс им. Н. Ткачева».

По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году убытки ООО «Резорт Менеджмент» составили 139,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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