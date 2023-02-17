Принадлежавшие матери главы банды «Цапков» земли перешли аффилированной с «Агрокомплексом» компании
Около 8 тыс. га сельхозугодий, которыми до 2011 года владела Надежда Цапок, перешли в распоряжение «Резорт Менеджмент».
Сообщается, что после аннулирования договора аренды с матерью главы банды Цапков земли перешли АО «Маяк». Учредителями являются Борис Гурдисов и Владимир Колесник. В настоящее время права аренды паевой земли АО «Маяк» передало ООО «Резорт Менеджмент». Компанию, занимающуюся деятельностью турагентств, зарегистрировали в 2021 году в ФТ Сириус.
Учредители «Резорт Менеджмент» — Олег Качалов и Кирилл Савенков. Савенков также возглавляет «КП Шале», учредителем которой является компания «Мантера», связанная с холдингом «Агрокомплекс им. Н. Ткачева».
По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году убытки ООО «Резорт Менеджмент» составили 139,3 млн рублей, пишет «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».
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