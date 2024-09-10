Суд временно закрыл мясокомбинат за антисанитарию в Крыловском районе

Предприятие находится в хуторе Сборном в Крыловском районе.

По данным суда, на мясоперерабатывающем предприятии грубо нарушались ветеринарно-санитарные правила утилизации и уничтожения биологических отходов, что могло нанести вред здоровью местных жителей.

В отношении предприятия завели административное дело о нарушении ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя животных или правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства. Суд вынес решение приостановил деятельность мясоперерабатывающей фирмы на 20 дней.

Судебные приставы по Крыловскому и Павловскому районам ГУ ФССП России по Краснодарскому краю исполнили решение суда, сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

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