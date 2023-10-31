Суд в Сочи все-таки переименовал скандальную реку Хероту в Хороту

Решение о переименовании горной реки Херота, ставшей популярной в соцсетях, принял Адлерский районный суд. Оно уже вступило в силу.

Теперь река Херота стала Хоротой. В ближайшее время соответствующие изменения внесут в государственный каталог географических названий. Название Хероты изменили еще в 2020 году, тогда даже установили новые указатели. Однако специалисты Росреестра не стали вносить исправления в госкаталог.

После этого секретарь Сочинского географического общества обратилась в суд с требованием официально вернуть реке Хорота историческое название. Судья удовлетворил этот иск. Указатели «река Хорота» заменят уже в ближайшее время.

Историческое название реки — Хорота подтверждено тремя документами, написанными с 1836 по 1855 годы. По мнению ученых, ошибочное название — Херота появилось от римской цифры Х (10), обозначающей номер роты, сообщает Сочинское географическое общество в Telegram.

Горная река Хорота берет начало в лесу у горы Сахарная головка и впадает в Черное море. Ее длина — около 14 км.

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