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Суд в Сочи разрешил зернотрейдеру из РФ не возвращать 12 млн $ банку в Украине

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-v-sochi-razreshil-zernotrejderu-iz-rf-ne-vozvrashhat-12-mln-banku-v-ukraine
Суд в Сочи разрешил зернотрейдеру из РФ не возвращать 12 млн $ банку в Украине
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Речь идет о создателе холдинга Valars Group из Таганрога Кирилле Подольском.

Ранее он считался одним из крупнейших зернотрейдеров России,но в 2018 году его признали банкротом. Представители ПАО «Альфа-Банк Украина» через суд пытались взыскать с него долг в размере 12,3 млн долларов. В этом украинский банк поддержал Высокий суд правосудия Англии и Уэльса.

Однако Ростовский областной суд не стал удовлетворять требование «Альфа-Банка Украины», став на сторону Подольского. В суде приняли во внимание, что украинский банк в 2022 году сменил название на «Сенс Банк» и оказывает финансовую поддержку Вооруженным силам Украины, ведущим военные действия против России.

Это определение утвердил Третий апелляционный суд общей юрисдикции в Сочи, разрешив Подольскому не возвращать крупный долг украинскому банку, сообщает «Ъ-Кубань».

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