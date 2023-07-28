Суд в Краснодаре отказал учредителю компании «Сады Киви» во взыскании с государства 61 млрд рублей

Учредитель Мусайиб Исмаилов обратился в арбитражный суд Краснодарского края с иском о взыскании с РФ убытков в виде упущенной выгоды.

В апреле этого года Исмаилову отказали в удовлетворении его требований. На это он подал апелляцию о несправедливом решении суда, поскольку не согласен с тем, что не имеет права заявлять иски от имени и в интересах ООО «Сады Киви».

В обоснование своих требований учредитель заявил, что при формировании градостроительной документации допущены нарушения. В частности он назвал отсутствие нарушений, которые бы препятствовали выдаче разрешения при строительстве, а также внесение участка в зону жилой застройки.

Ранее представляющий интересы «Садов Киви» адвокат Евгений Кабашный пояснил «Ъ-Кубань», что речь идет об убытках, которые понес застройщик, собиравшийся возвести апарт-отель. Он так и не был построен из-за отмены разрешения на строительство девяти корпусов гостиниц апартаментного типа (от двух до трех этажей) в Адлерском районе Сочи.

Вместе с тем ООО «Сады Киви» обратилось в апелляционный суд с просьбой о прекращении делопроизводства по иску Исмаилова, так как такой же спор между теми же самыми лицами и по тем же причинам уже имеется. Суд отказал в удовлетворении требований Исмаилова из-за наличия тождественного спора. В рамках других дел ООО «Сады Киви» также отказали в удовлетворении требований, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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