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Суд признал банкротом застройщика «Сады Киви» в Сочи

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-priznal-bankrotom-zastrojshhika-sady-kivi-v-sochi
Суд признал банкротом застройщика «Сады Киви» в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение о банкротстве сочинской компании «Сады Киви» вынес Арбитражный суд Краснодарского края. Конкурсное производство проведут согласно упрощенной процедуре.

В 2022 году компания понесла убытки в размере 945 тыс. рублей, однако годом ранее показывала прибыль в размере 295 тыс. рублей при выручке в 1,2 млн.

Иск о признании компании «Сады Киви» банкротом из-за долга в размере 8,6 млн рублей направил предприниматель Константин Машинский. Бизнесмена включили в третью очередь кредиторов, сообщает «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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