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Суд в Краснодаре оставил в силе приговор дочери экс-мэра Ростова-на-Дону Ольге Чернышевой

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-v-krasnodare-ostavil-v-sile-prigovor-docheri-eks-mera-rostova-na-donu-olge-chernyshevoj
Суд в Краснодаре оставил в силе приговор дочери экс-мэра Ростова-на-Дону Ольге Чернышевой
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ранее дочь бывшего мэра Ростова-на-Дону и депутата Госдумы Михаила Чернышева — Ольгу судили за преднамеренное банкротство.

По версии следствия, она объявила себя банкротом после махинации с земельными участками в 2013 году, чтобы не выплачивать деньги компаньонам. Ворошиловский суд Ростова-на-Дону признал ее виновной и назначил ей наказание в виде трех лет условно.

Чернышева сначала попыталась обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но ей это не удалось. Однако она решила продолжить отстаивать свою невиновность и подала апелляцию в вышестоящую инстанцию.

По данным источника, четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил приговор в отношении в Чернышевой в силе. Заседание прошло 14 февраля, сообщает Rostov.ru.

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