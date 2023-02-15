Суд в Краснодаре оставил в силе приговор дочери экс-мэра Ростова-на-Дону Ольге Чернышевой
Ранее дочь бывшего мэра Ростова-на-Дону и депутата Госдумы Михаила Чернышева — Ольгу судили за преднамеренное банкротство.
По версии следствия, она объявила себя банкротом после махинации с земельными участками в 2013 году, чтобы не выплачивать деньги компаньонам. Ворошиловский суд Ростова-на-Дону признал ее виновной и назначил ей наказание в виде трех лет условно.
Чернышева сначала попыталась обжаловать приговор в Ростовском областном суде, но ей это не удалось. Однако она решила продолжить отстаивать свою невиновность и подала апелляцию в вышестоящую инстанцию.
По данным источника, четвертый кассационный суд общей юрисдикции в Краснодаре оставил приговор в отношении в Чернышевой в силе. Заседание прошло 14 февраля, сообщает Rostov.ru.
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