Суд в Краснодаре назначил даты следующих слушаний по делу убийства аниматоров

Очередные заседания Краснодарского краевого суда пройдут 7 и 9 апреля 2025 года. Об этом сообщила гособвинитель Наталья Каликанова.

Анатолия Двойникова, Демьяна Кеворкьяна и Арама Татосьяна обвиняют в убийстве, угоне автомобиля, умышленном уничтожении чужого имущества и разбое. Дело рассматривается с участием коллегии присяжных заседателей, судья исследует доказательства, включая старые эпизоды.

Это касается Кеворкьяна, которого обвиняют в ряде других преступлений, не связанных с делом аниматоров, в том числе убийстве бывшего работника. Гособвинитель Наталья Каликанова отметила, что сейчас представляются доказательства, касающиеся убийства Сергея Сербова. Судебное разбирательство идет от ранних к более поздним эпизодам.

«Представляются и исследуются доказательства, касающиеся убийства Сербова в мае 2013 года. Допрашиваются свидетели, предоставляются письменные доказательства», — добавила она.

Сейчас допрашиваются свидетели, рассматриваются письменные доказательства, также решаются вопросы их допустимости. Перед тем, как они попадут к присяжным — сторона защиты может их оспорить, пишут «Краснодарские известия» со ссылкой на гособвинителя.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани Демьян Кеворкьян может быть причастен к другому убийству. По словам свидетеля, Кеворкьян, работая с бригадой, вместо обещанных 80-90 тыс. рублей заплатил за работу 17 тыс. рублей. Одним из рабочих был Сергей Сербов, который сказал, что уйдет из-за невыплаты обещанной зарплаты. Из-за этого он получил удар палкой по голове и скончался на месте. После этого тело было вывезено в лес, на него сбросили манипулятором бревно, чтобы инсценировать производственную травму.

Читайте также: обвиняемый в убийстве аниматоров Демьян Кеворкьян объявил голодовку в СИЗО Краснодара и пожаловался на зубную боль.