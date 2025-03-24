Обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани пожаловался на зубную боль

В Краснодарском краевом суде 24 марта прошло очередное заседание по делу об убийстве аниматоров из Усть-Лабинска Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко.

По данным СМИ, заседание состоялось без коллегии присяжных, на участии которых настоял один из обвиняемых в убийстве Демьян Кеворкьян. По словам его адвоката Татьяны Юдиной, после того, как Кеворкьян заявил в зале о плохом самочувствии, к нему в СИЗО направили врача.

«Медработник, жалобы зафиксировал, осмотрел, выдал болеутоляющее средство и рекомендовал обратиться в клинику по удалению и лечению зубов», — рассказала защитник подсудимого.

Сторона защиты ходатайствовала о признании недопустимыми протоколов осмотра машины Кеворкьяна, а также изъятых оттуда предметов и телефона. Суд первое ходатайство не удовлетворил. На следующее заседание пригласили адвоката, который был на месте, когда из машины изъяли телефон Кеворкьяна.

Следующее заседание пройдет 7 апреля с участием присяжных, пишет kuban.aif.ru.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», обвиняемый в убийстве аниматоров на Кубани Демьян Кеворкьян причастен к убийству Сергея Сербова. По словам свидетеля, Кеворкьян вместо обещанных 80-90 тыс. рублей заплатил за работу 17 тыс. рублей. Одним из рабочих был Сергей Сербов, он сказал, что уйдет с работы из-за невыплаты обещанной зарплаты. Демьян Кеворкьян, услышав это, схватил палку и ударил пострадавшего, который скончался на месте. После этого тело вывезли в лес, а Кеворкьян сбросил манипулятором на него бревно, чтобы инсценировать производственную травму.

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