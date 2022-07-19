Суд в Геленджике заблокировал сайты о популярных способах уклонения от уплаты налогов

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Геленджикский городской суд рассмотрел заявления прокурора города о признании запрещенной к распространению информации на нескольких сайтах в интернете.

Установлено, что в ходе мониторинга обнаружили ресурсы с данными о способах уклонения от уплаты налогов, возмещения НДС из бюджета и обналичивания незаконно полученных средств. Помимо этого, на сайтах можно было купить услуги по «оптимизации» НДС. Оформить сделку предлагалось через фиктивные документы, подтверждающие совершение хозяйственных операций с целью последующего получения необоснованной выгоды.

В ходе проверки в интернете нашли ресурсы с информацией о продаже диагностических карт техосмотра авто.

Все ресурсы находились в открытом доступе.

Суд одобрил административные исковые заявления. Информацию на сайтах признали запрещенной к распространению на территории страны. Решение суда направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для включения сайтов в систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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