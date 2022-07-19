В Каневском районе задержали курьеров — сообщников телефонного афериста

Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

В дежурную часть полиции по Каневскому району обратились четверо местных жителей. Они сказали, что попались на уловку телефонных аферистов.

В результате розыска правоохранители задержали двоих жителей Тимашевского района. Им было по 18 и 19 лет.

Установлено, что злоумышленники похищали деньги, действуя по указанию неизвестного мужчины. Координатор звонил на стационарные телефоны жителей Каневского района, представлялся сотрудником полиции и сообщал, что их родственники якобы попали в ДТП. Злоумышленник заявил четырем потерпевшим, что уведет от уголовной ответственности близких людей, если передать ему деньги через курьеров. «Гонцами» и были двое молодых подозреваемых.

Основную часть полученных денег в 750 тыс. рублей обвиняемые перевели на банковский счет координатора. Себе они оставили всего лишь 17% от полученной суммы.

Следственный отдел по Каневскому району возбудил уголовное дело по признакам мошенничества. Молодым людям грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас они находятся под домашним арестом. Местоположение их координатора сейчас устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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