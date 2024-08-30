Суд в 8 раз уменьшил штраф за загрязнение реки консервному заводу на Кубани

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит жалобу Росприроднадзора на решение апелляционного суда, оштрафовавшего на 5 млн рублей консервное предприятие из Каневского района за загрязнение реки Албаши.

По данным Росприроднадзора, при анализе проб сточных вод, которые компания сбрасывала в реку Албаши с января по декабрь 2020 года, обнаружили превышение показателей биохимического потребления кислорода в 113 раз, хлоридов — в 2,8 раза, фосфора — в 7,7 раза, азота — в 3,1 раза, железа — в 38,8 раза, кальция — в 10 раз.

В ноябре 2023 года Росприроднадзор проверил очистные сооружения, которые эксплуатирует предприятие в Каневском районе. В результате выявили превышение нормативов допустимого сброса, что повлекло загрязнение реки Албаши.

Специалисты также установили, что предприятие неэффективно проводит очистку сточных вод на очистных сооружениях, не имеет лицензии на деятельность при сборе и обезвреживании отходов и вносит ложные сведения в экологическую отчетность.

Росприроднадзор подал иск с требование взыскать с предприятия 44,2 млн рублей ущерба, нанесенного экологии деятельностью предприятия. Арбитражный суд Краснодарского края в июле 2023 года иск удовлетворил. Производитель консервов подал апелляцию. Апелляционная инстанция уменьшила сумму штрафа, которую следует выплатить консервному заводу, с 44,2 млн рублей до 5,1 млн рублей.

«В заключении экспертов расчет вреда, причиненного спорному водному объекту, выполнен без уменьшения на величину платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ и стоимости реконструкции очистных сооружений. С учетом конкретных обстоятельств настоящего дела, коллегия приходит к выводу об определении с разумной степенью достоверности денежной компенсации вреда, причиненного обществом водному объекту с учетом проведенного дополнительного экспертного расчета в размере 5,1 млн рублей, в связи с чем решение суда первой инстанции (штраф в размере 44,2 млн рублей) следует изменить», — говорится в постановлении апелляционной инстанции.

Росприроднадзор направил жалобу на решение апелляционного суда в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, пишет «Ъ-Кубань».

Читайте также: иск на 49 млн рублей из-за навоза проиграл Росприроднадзор «Агрокомплексу».