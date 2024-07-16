Иск на 49 млн рублей из-за навоза проиграл Росприроднадзор «Агрокомплексу»

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Южному межрегиональному управлению Росприроднадзора в удовлетворении иска к АО фирма «Агрокомплекс» им. Ткачева.

Ведомство выявило в станице Крупской навал свежего навоза крупного рогатого скота 4 класса опасности на открытой почве. В октябре 2021 года провели испытания пробы почвы — они показали превышение концентрации загрязняющих веществ: азота, фосфата иона, фосфора и органического вещества.

Общий размер вреда Росприроднадзор оценил в 49,1 млн рублей. Ведомство направило в адрес «Агрокомплекса» письмо о добровольной оплате вреда, однако сведений об уплате не поступало.

«Суд общей юрисдикции признал ненадлежащими доказательствами заключение экспертизы испытаний проб почвы, на основе которой установлен факт загрязнения. Документы об осмотре земельного участка не являются доказательствами, подтверждающими вину общества в совершении административного правонарушения», — говорится в решении суда.

Кроме того, в мае эксперты провели новое испытание проб — в новом заключении установлено отсутствие превышения концентраций загрязняющих веществ на спорном участке, сообщает «Ъ-Кубань».

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