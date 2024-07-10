На Кубани двух бизнесменов оправдали по делу о мошенничестве на 860 млн рублей

Оправдательный вердикт в отношении бенефициаров группы компаний «Омни» Сергея Алексанова и Анатолия Эпоева вступил в силу. Они обвинялись в мошенничестве на 860 млн рублей с кредитами Россельхозбанка.

По данным следствия, предприниматели в 2011 году представили в банк существенно завышенные данные о стоимости имущества и финансовом состоянии «Омни». Холдинг получил кредиты, которые вернуть не смог.

Первомайский районный суд Краснодара и Краснодарский краевой суд умышленного искажения данных не усмотрели, подсудимых оправдали за отсутствием состава преступления. За бенефициарами признали право на реабилитацию, пишет «Ъ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ООО «Омни» зарегистрировали в Краснодаре в 1992 году. Компания является одним из лидеров оптового рынка продуктов юга России. Фирма «Омни-Юг» — дочерняя структура ООО «Омни». Основной вид ее деятельности — оптовая торговля шоколадом и кондитерскими изделиями.

В отношении владельца и руководителя ООО «Омни» Сергея Алексанова и директора ООО «Омни-Юг» Анатолия Эпоева в 2020 году возбудили уголовное дело о мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере. Кроме того, в деле был эпизод, связанный с легализацией средств, заработанных преступным путем.

По версии следствия, бенефициары получили кредиты на сумму 860 млн рублей. Средствами они распорядились не по целевому назначению, а кредит погашать не стали.