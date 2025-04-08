Суд ужесточил наказание водителю, насмерть сбившему пешехода в Сочи

Авария, в результате которой погиб пешеход, произошла 18 августа прошлого года на улице Транспортной.

По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем Opel ASTRA сбил пешехода, переходившего дорогу. От полученных травм пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи.

Хостинский районный суд Сочи приговорил водителя к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права управлять транспортом на 2,5 года. Приговор был обжалован стороной обвинения и потерпевшими.

Суд апелляционной инстанции согласился с доводами обвинения и усилил мужчине срок наказания до 7 лет. Помимо этого осужденный должен возместить моральный вред потерпевшим на общую сумму 1,5 млн рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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