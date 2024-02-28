Суд ужесточил наказание экс-начальнику отдела таможни в Новороссийске

Ранее мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий. На работе его лишили премий, и подсудимый решил все компенсировать за счет подчиненных — заставил семерых сотрудников отдать часть своих средств.

Таким образом подсудимый присвоил себе около полумиллиона рублей. Бывшему руководителю отдела Новороссийского таможенного поста назначили наказание в виде штрафа в 80 тыс. рублей, однако обвинение с этим не согласилось.

Краевой суд рассмотрел апелляцию и изменил приговор. Теперь мужчине назначили полтора года исправительных работ с удержанием 10% заработка. В остальной части наказание оставили без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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