На Кубани по 3 года условно дали трем начальницам отделений почты за махинации

Преступления выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю в отделениях почты в Брюховецком, Ейском и Ленинградском районах. В феврале суд вынес по всем трем делам приговоры.

По данным суда, начальники отделений связи, имея доступ в информационную систему АО «Почта Банк», незаконно использовали персональные данные клиентов и от их имени оформляли фиктивные заявления и договоры на открытие счетов в АО «Почта-Банк». Затем пластиковые карты уничтожали, операции по ним не проводили. Руководители отделений таким образом пытались повысить показатели своей работы как агентов «Почта Банк».

Действия злоумышленниц нанесли вред информационной системе Siebel, являющейся критической информационной инфраструктурой «Почта Банк». В отношении начальников отделений связи возбудили уголовные дела о нарушении правил доступа к охраняемой компьютерной информации с использованием своего служебного положения.

Суд признал подсудимых виновными и каждой назначил по 3 года лишения свободы условно, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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