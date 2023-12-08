Суд удовлетворил иск Олега Дерипаски о защите репутации против Полонского

Усть-Лабинский районный суд удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски и взыскал в его пользу с предпринимателя Сергея Полонского 20 млн рублей.

Ответчиками по делу также выступали компания Google, владеющая сервисом YouTube, и телеканал RTVI. По судебному решению опровержение должен опубликовать RTVI.

«Суд признал не соответствующими действительности, оскорбительными и порочащими Олега Владимировича сведения, распространенные Сергеем Полонским, ООО «ЭрТиВиАй и Продакшн» и Google LLC в интервью Полонского от 10 декабря прошлого года», — сообщил адвокат бизнесмена Алексей Мельников.

С Полонского взыскали по 10 млн рублей за репутационный и моральный вред. В отношении телеканала и предпринимателя также установили судебный штраф на случай неисполненного решения в размере 100 тыс. рублей за каждый день. Полученные деньги направят на благотворительность в фонд «Вольное дело», сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее кубанский бизнесмен Дерипаска выиграл иск к правозащитнице из-за интервью о ЧВК.