Кубанский бизнесмен Дерипаска выиграл иск к правозащитнице из-за интервью о ЧВК

Таганский суд Москвы удовлетворил иск Олега Дерипаски к правозащитнице Ольге Романовой о защите чести, достоинства и деловой репутации

По словам адвоката предпринимателя Олега Дерипаски Алексея Мельникова, поводом для обращения Олега Дерипаски в суд стало интервью, в котором правозащитница заявила о том, что Дерипаске, якобы, принадлежат частные военные компаний на юге России.

Дерипаска потребовал признать эту информацию не соответствующей действительности и порочащей его честь. Также бизнесмен потребовал обязать Романову опубликовать пост с опровержением на ее личной странице в Twitter (сейчас — X).

Суд признал сведения, распространенные Ольгой Романовой о наличии у Дерипаски ЧВК не соответствующими действительности и порочащими его честь. Правозащитницу Романову обязали опубликовать бессрочное опровержение на личной странице в соцсети X. Кроме того, если Романова не выполнит решения суда, ей будут назначать штраф в размере 10 тыс. рублей за каждый день просрочки, сообщает ТАСС.

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