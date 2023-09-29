Суд снова отказал садоводам в компенсации 590 млн рублей с аэропорта Краснодара

Решение об этом принял Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, оставив без изменений ранее вынесенное постановление об отказе во взыскании убытков ЗАО «Плодовод».

Сельхозпредприятие пытается получить от аэропорта Краснодара 590 млн рублей за изъятие 114 га фруктовых садов в хуторе Ленина с 2019 года. Его представители уверены, что эти земли принадлежат пайщикам.

В прошлом году Верховный суд РФ отказался передавать кассационную жалобу от «Плодовода» с просьбой признать недействительными решения ниже стоящих инстанций об изъятии земель в Краснодаре в коллегию по экономическим спорам, сообщает «РБК Краснодар».

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