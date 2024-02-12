Суд смягчил приговор мужчине, застрелившему соседского мейн-куна на Кубани

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда рассмотрела апелляционную жалобу на приговор Гулькевичского райсуда за жестокое обращение с животным.

В октябре прошлого года жителя Гулькевичского района приговорили к лишению свободы с отбыванием срока в колонии-поселении за то, что он застрелил соседского кота породы мейн-кун из пневматической винтовки.

При рассмотрении апелляции суд учел, что обвиняемый раскаялся в содеянном и полностью возместил ущерб потерпевшим. Вынесенный ранее приговор изменили. Осужденному назначили условное лишение свободы. Приговор вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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