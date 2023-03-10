Суд рассмотрит законность аренды земли под элитным ЖК возле Олимпийского парка в Сириусе

Дело о расторжении договора аренды земельного участка под строящимся комплексом deluxe-класса Mantera Seaview Residence Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрит 22 марта.

Иск о признании недействительным договор аренды подала Генеральная прокуратура РФ. Арендатором и застройщиком участка является ООО «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять Плюс».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Специализированный застройщик «Сочи-Парк пять плюс» зарегистрировано в Сириусе в 2019 году. Основной вид деятельности —инженерные изыскания, управление проектами строительства, выполнение строительного контроля и авторского надзора. Гендиректором является бывший вице-губернатор Кубани и руководитель НАО «Красная Поляна» Александр Саурин. Бенефициаром указан Александр Скок, которому также принадлежит АО «Сочи-Парк». Выручка компании в 2021 году составила 31,1 млн рублей, чистый убыток — 346,4 млн рублей.

Площадь спорного участка в Сириусе — чуть более 10 га, кадастровая стоимость — 2,5 млрд рублей. Участок находится в федеральной собственности и располагается на первой береговой линии, на Олимпийском проспекте. Вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание. Строительство элитных апартаментов стартовало в 2021 году. Комплекс Mantera Seaview Residence состоит из резиденций разных площадей, а также пентхаусов и вилл. Ввести ЖК в эксплуатацию планируют во втором квартале 2024 года.

Генпрокуратура просит суд признать ничтожной сделку об аренде земельного участка, а также погасить регистрационную запись в ЕГРН об обременении земельного участка правом аренды и ипотекой Банка ВТБ, Банка ДОМ.РФ, Росбанка и госкорпорации ВЭБ.РФ.

Арбитражный суд Краснодарского края запретил регистрационные действия в отношении участка и расположенных на нем объектов.

По словам представителей Mantera Seaview Residence, права покупателей защищены федеральным законом об участии в долевом строительстве, и возведение объектов идет по графику.

«Проект реализуется в соответствии с 214-ФЗ с применением эскроу-счетов. Права покупателей защищены. Пользование земельным участком осуществляется в рамках действующих нормативно-правовых актов, условия пользования соблюдаются в полном объеме», — цитирует сообщение пресс-службы компании «Коммерсантъ».

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