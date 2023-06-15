Суд рассмотрит протокол в отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова о дискредитации ВС РФ

Протокол составили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ о публичных действиях, направленные на дискредитацию ВС России.

Рассмотрит его Тверской суд Москвы днем 15 июня.

После начала спецоперации на Украине Борис Гребенщиков негативно о ней высказывался, после чего уехал из РФ. Затем он заявил, что не считает Россию своей страной, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отношении лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова составили протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ. Протокол зарегистрировали в суде 18 мая. Гребенщикову грозит от 30 до 50 тыс. рублей штрафа.