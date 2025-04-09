Суд рассмотрит иск о сохранении памятника «Непокоренным» в Новороссийске

Региональные власти подали иск к управлению культуры Новороссийска с требованием в течение шести месяцев организовать научно-исследовательские и проектные работы по сохранению памятника.

Согласно информации в картотеке арбитражных дел, Арбитражный суд Краснодарского края принял иск к рассмотрению. Дату рассмотрения пока не назначили, пишет «Ъ».

Монумент в сентябре 1963 года открыли в Цемдолине на месте массового расстрела жителей Новороссийска в 1942–1943 годах.

Памятник «Непокоренным» имеет федеральное значение и находится под охраной государства. Он выполнен в виде 20-метровой восьмигранной стелы, у подножия которой размещена скульптурная группа — старик и женщина, прижимающая к себе ребенка.

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