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Суд рассмотрит ходатайство дяди главаря «банды Цапков» о замене остатка срока на принудительные работы

Происшествия
05.10.2022 13:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-rassmotrit-hodatajstvo-dyadi-glavarya-bandy-tsapkov-o-zamene-ostatka-sroka-na-prinuditelnye-raboty
Суд рассмотрит ходатайство дяди главаря «банды Цапков» о замене остатка срока на принудительные работы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Николая Цапка в ноябре 2013 года приговорили к 20 годам лишения свободы за убийства и другие особо тяжкие преступления. В сентябре текущего года он подал ходатайство о замене остатка срока на принудительные работы.

Магаданский городской суд рассмотрит ходатайство 6 октября.

Глава юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян, представляющий интересы потерпевших, сообщил, что в свою очередь направил в суд заявление с отрицательной позицией его доверителей.

«Теперь кошмар, который моим доверителям, казалось бы, мог явиться только в страшном сне, может оказаться явью. И в ближайшее время убийца их родных может оказаться на свободе», — сказал Восканян.

По его словам, осужденных членов банды с воли поддерживают ее «теневые» участники, избежавшие уголовной ответственности. Он также сообщил, что потерпевшие продолжают добиваться взыскания компенсаций морального ущерба, пишет «Коммерсантъ».

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