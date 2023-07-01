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Суд признал незаконной деятельность работавшего на Кубани такси «Максим»

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-priznal-nezakonnoj-deyatelnost-rabotavshego-na-kubani-taksi-maksim
Суд признал незаконной деятельность работавшего на Кубани такси «Максим»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Деятельность агрегатора такси «Максим», работавшего в Сочи, Анапе, Новороссийске и Кропоткине, была признана незаконной Арбитражными судами Северо-Кавказского и Поволжского округов.

Иск в июне 2021 года подал кубанскиий минтранс. Ответчиками выступили ООО «Максим-Сочи», которое предоставляло таксистам информацию о заказах и индивидуальный предприниматель, занимавшийся аналогичной деятельностью в Кропоткине. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа признал их деятельность не имеющей соответствующих разрешений, незаконной и создающей опасность причинения вреда.

Также Арбитражный суд Поволжского округа вынес решения по аналогичному искуу кубанского минтранса к ООО «Регион». Эта организация через сервис «Максим» предоставляла информационные услуги в Анапе и Новороссийске, пишет «Коммерсантъ».

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