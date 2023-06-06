Суд признал банкротом детский лагерь «Родник» в Анапе

Решение о банкротстве детского спортивно-оздоровительного лагеря ООО «Родник» в Анапе вынес Арбитражный суд краснодарского края.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, управляющим назначили Виталия Нерезова. Процедура конкурсного производства продлится полгода. Заседание суда, на котором рассмотрят отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства, состоится 26 октября.

Иск о признании лагеря «Родник» банкротом из-за долга в размере 80,2 млн рублей в марте этого года подало АО «Райффайзенбанк», пишет «РБК-Краснодар».

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