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Суд признал банкротом детский лагерь «Родник» в Анапе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-priznal-bankrotom-detskij-lager-rodnik-v-anape
Суд признал банкротом детский лагерь «Родник» в Анапе
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Решение о банкротстве детского спортивно-оздоровительного лагеря ООО «Родник» в Анапе вынес Арбитражный суд краснодарского края.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, управляющим назначили Виталия Нерезова. Процедура конкурсного производства продлится полгода. Заседание суда, на котором рассмотрят отчет конкурсного управляющего о результатах конкурсного производства, состоится 26 октября.

Иск о признании лагеря «Родник» банкротом из-за долга в размере 80,2 млн рублей в марте этого года подало АО «Райффайзенбанк», пишет «РБК-Краснодар».

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