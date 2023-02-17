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Суд принял отказ актера Ефремова от ходатайства о смягчении наказания

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-prinyal-otkaz-aktera-efremova-ot-hodatajstva-o-smyagchenii-nakazaniya
Суд принял отказ актера Ефремова от ходатайства о смягчении наказания
Фото YURI KOCHETKOV/ТАСС

Алексеевский районный суд Белгородской области прекратил производство по ходатайству актера Михаила Ефремова о замене неотбытой части наказания принудительными работами.

Актер, отбывающий наказание за смертельное ДТП, 23 января подал ходатайство о смягчении наказания. О просьбе прекратить производство по ходатайству стало известно 13 февраля. Суд принял отказ Ефремова 17 февраля.

«Прекратили производство по ходатайству Ефремова», — цитирует сообщение пресс-службы суда РИА Новости.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП, виновником которого стал Ефремов, произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. Водитель фургона погиб. Ефремова задержали на месте аварии в состоянии опьянения. Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии. Позже наказание сократили до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Актера поместили в колонию № 4 в Белгородской области. Колония известна тем, что ранее в ней отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев, осужденные за драку в Москве. В конце января Михаил Ефремов подал ходатайство о замене остатка тюремного срока на принудительные работы, которое позже попросил прекратить.

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