Михаил Ефремов попросил прекратить производство по ходатайству о смягчении своего наказания

Осужденный на 7,5 лет колонии за пьяное смертельное ДТП актер Михаил Ефремов попросил прекратить производство о замене лишения свободы на принудительные работы. Вопрос о прекращении производства рассмотрят в суде 17 февраля.

Об этом 13 февраля сообщили в Алексеевском районном суде Белгородской области.

«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило ходатайство осужденного Михаила Ефремова о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданного в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — цитирует сообщение ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельное ДТП, виновником которого стал Ефремов, произошло 8 июня 2020 года. Автомобиль Grand Cherokee, за рулем которого находился актер, врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб водитель фургона. Михаил Ефремов был задержан на месте аварии в состоянии опьянения.

Пресненский суд Москвы приговорил его к восьми годам колонии. Позже наказание сократили до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. Актера поместили в колонию № 4 в Белгородской области. Колония известна тем, что ранее в ней отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев, осужденные за драку в Москве. В конце января Михаил Ефремов подал ходатайство о замене остатка тюремного срока на принудительные работы.