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Михаил Ефремов попросил заменить ему остаток тюремного срока на принудительные работы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mihail-efremov-poprosil-zamenit-emu-ostatok-tyuremnogo-sroka-na-prinuditelnye-raboty
Михаил Ефремов попросил заменить ему остаток тюремного срока на принудительные работы
Михаил Ефремов. Фото пресс-службы Мосгорсуда

Отбывающий срок за пьяное смертельное ДТП актер подал ходатайство о замене наказания на принудительные работы.

Алексеевский районный суд Белгородской области рассмотрит прошение осужденного 17 февраля. Заседание начнется в 10:00. Оно будет проходить по видеосвязи, сообщили в пресс-службе суда.

В колонии № 4 в Белгородской области к Михаилу Ефремову нет претензий, сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Александр Панин. По его словам, актер ведет себя очень хорошо, все к нему относятся с уважением, а потому он вполне может претендовать на смягчение наказания, и это прошение может быть рассмотрено в его пользу, приводит слова омбудсмена ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вечером 8 июня 2020 года автомобиль Grand Cherokee, за рулем которого находился Михаил Ефремов, врезался в фургон на Смоленской площади в Москве. В ДТП погиб водитель фургона. Ефремова задержали на месте аварии, он был пьян.

Пресненский суд Москвы приговорил актера к восьми годам колонии. Позже наказание сократили до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. После суда артиста отправили в колонию № 4 в Белгородской области. Ранее там же отбывали наказание футболисты Кокорин и Мамаев, осужденные за драку в Москве.

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