Суд приговорил 17-летнего подростка к 3,5 годам за смертельное ДТП в Краснодаре

Смертельная авария с участием автомобиля и мотоцикла произошла днем 15 марта 2024 года на улице Тургенева в краевой столице. Ленинский районный суд Краснодара вынесен приговор в отношении 17-летнего водителя, который сбил насмерть мотоциклиста.

По данным суда, подросток ехал за рулем автомобиля Omoda С5 и столкнулся с мотоциклистом, который ехал в средней полосе по улице Тургенева со стороны улицы Дальней в сторону проезда Дальнего. В результате аварии водитель мотоцикла погиб. После наезда подросток скрылся с места ДТП.

Возбудили уголовное дело о нарушении ПДД водителем без прав, повлекшем по неосторожности смерть человека и оставлении места аварии. Суд назначил виновнику аварии 3,5 года лишения свободы в воспитательной колонии. Также осужденному запретили на 3 года работать водителем, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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