Суд поддержал застройщика ЖК в деле против мэрии Новороссийска

Арбитражный суд Москвы подтвердил факт ограничения конкуренции на рынке девелопмента Новороссийска.

По данным Федеральной антимонопольной службы, в ведомство поступила жалоба ООО «СЗ «Строй-Ресурс». Застройщик пожаловался в ведомство на отказ мэрии Новороссийска в выдаче разрешения на строительство жилого комплекса и многоэтажной автостоянки. В администрации города сослались на решение гордумы о приостановлении выдачи разрешений на строительство жилых объектов, кроме проектов комплексного развития территорий.

В ФАС сообщили, что отсутствие договора комплексного развития территорий не является основанием для отказа в выдаче разрешения на строительство. Антимонопольная служба признала жалобу организации обоснованной и выдала городскому управлению архитектуры и градостроительства предписание об отмене отказа. Гордуме Новороссийска предупреждение.

На основании не исполнения этого предупреждения возбудили антимонопольное дело, а в действиях местных депутатов выявили нарушение закона о конкуренции. Московский арбитраж поддержал позицию ФАС, пишет «Ъ-Кубань».

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