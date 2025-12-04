Суд пересмотрит дело экс-директора «Кубаньэнерго» о взятке автомобилем Mercedes

С выводами апелляционного суда по делу о получении взятки бывшим генеральным директором ПАО «Кубаньэнерго» не согласился Четвертый кассационный суд общей юрисдикции.

В 2023 году Октябрьский районный суд Краснодара установил, что мужчина получил от подчиненного автомобиль Mercedes-Benz стоимостью более 10 млн рублей, оформленный на третье лицо. Для создания видимости законности использования автомобиля руководитель организации и номинальный владелец заключили поддельный договор аренды.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере. Свою вину в суде генеральный директор не признал, но, учитывая совокупность доказательств, суд первой инстанции признал его виновным и назначил штраф в размере 2 млн рублей, а также лишил права занимать управленческие должности в ПАО «Россети» (бывшее ПАО «Кубаньэнерго») на 1 год.

Апелляционную жалобу рассматривал Краснодарский краевой суд. По его решению размер штрафа был увеличен до 3 млн рублей.

Четвертый кассационный суд рассмотрел представление прокурора и жалобы адвокатов на апелляционное определение и признал обоснованными доводы прокуратуры об имеющихся в деле противоречиях между тяжестью преступления и личностью осужденного.

Суд также отметил, что Краснодарский краевой суд недостаточно изучил обстоятельства дела, а смягчающие факторы формально переоценил. В итоге апелляционное определение было отменено.

Дело направлено в Краснодарский краевой суд, но рассматриваться оно будет иным составом суда, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

