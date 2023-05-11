Суд отменил оправдательный приговор по делу о мошенничестве экс-замначальника УФСИН по Краснодарскому краю

Уголовное дело о мошенничестве в отношении бывшего заместителя начальника управления ФСИН по Краснодарскому краю и владельца охранного бизнеса Юрия Штабеля возбудили и расследовали в полиции Тамбовской области.

По данным следствия, в 2016 году мужчина купил муниципальную недвижимость общей площадью 964 кв. м и участок земли площадью 1,6 тыс. кв. м на улице Советской в Тамбове. Следствие полагает, что злоумышленник при этом подделал отчет о рыночной стоимости активов. По этому документу недвижимость оценивалась в 4 млн рублей. За эти деньги предприниматель выкупил на аукционе здания и участок под ними. До сделки он вложил в ремонт помещений 15 млн рублей и зарегистрировал по адресу недвижимости несколько охранных фирм. Бюджету Тамбова был причинен ущерб в размере 3 млн рублей.

Осенью 2022 года Ленинский районный суд Тамбова признал подсудимого невиновным в хищении муниципального имущества в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Тамбовский областной суд отменил оправдательный приговор по делу. Его передали на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Тамбова.

Юрий Штабель в 2011-2014 годах занимал должность заместителя главы управления ФСИН по Краснодарскому краю, пишет «Коммерсантъ».

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