Подрядчик из Самары похитил более 1,8 млн рублей во время капремонта крыши центра занятости в Сочи

Приговор в отношении руководителя ООО «Самара-Строй», обвиняемого в мошенничестве, вынес Октябрьский районный суд Краснодара.

По данным следствия, мужчина заключил с Центром занятости населения Сочи госконтракт на капремонт крыши организации. Стоимость работ составила 1,8 млн рублей. Деньги были перечислены подрядчику, однако он не собирался выполнять взятые на себя обязательства, а деньги присвоил.

В суде подсудимый признал свою вину и добровольно возместил ущерб. Потерпевшая сторона просила суд назначить подрядчику наказание, не связанное с реальным лишением свободы и изоляцией от общества. Суд назначил подсудимому 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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