Похитившие 365 млн рублей риелторы из Сочи не смогли обжаловать приговор

Краснодарский краевой суд признал законным приговор шестерым риелторам из Сочи, которых осудили за мошенничество.

По данным суда, с 2018 по 2019 годы четверо злоумышленников и двое пособников реализовывали мошеннические схемы в Сочи. Аферисты осматривали выставленные на продажу квартиры, копировали правоустанавливающие документы, а затем делали фальшивые доверенности от имени собственников квартир. С помощью этих доверенностей злоумышленники оформляли фиктивные договоры займов с залогом. Получив деньги, мошенники переставали выходить на связь.

Также злоумышленники размещали рекламу о продаже недвижимости, предоставляли покупателю поддельные доверенности от владельцев, брали задаток и скрывались. Всего риелторы совершили 11 преступлений. Общий ущерб составил около 365 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В октябре 2022 года Центральный районный суд назначил обвиняемым, в зависимости о степени вины, от условных сроков до 7,5 лет лишения свободы. Приговор был обжалован. Краснодарский краевой суд рассмотрел дело и оставил приговор без изменений, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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