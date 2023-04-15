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Похитившие 365 млн рублей риелторы из Сочи не смогли обжаловать приговор

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pohitivshie-365-mln-rublej-rieltory-iz-sochi-ne-smogli-obzhalovat-prigovor
Похитившие 365 млн рублей риелторы из Сочи не смогли обжаловать приговор
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Краснодарский краевой суд признал законным приговор шестерым риелторам из Сочи, которых осудили за мошенничество.

По данным суда, с 2018 по 2019 годы четверо злоумышленников и двое пособников реализовывали мошеннические схемы в Сочи. Аферисты осматривали выставленные на продажу квартиры, копировали правоустанавливающие документы, а затем делали фальшивые доверенности от имени собственников квартир. С помощью этих доверенностей злоумышленники оформляли фиктивные договоры займов с залогом. Получив деньги, мошенники переставали выходить на связь.

Также злоумышленники размещали рекламу о продаже недвижимости, предоставляли покупателю поддельные доверенности от владельцев, брали задаток и скрывались. Всего риелторы совершили 11 преступлений. Общий ущерб составил около 365 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. В октябре 2022 года Центральный районный суд назначил обвиняемым, в зависимости о степени вины, от условных сроков до 7,5 лет лишения свободы. Приговор был обжалован. Краснодарский краевой суд рассмотрел дело и оставил приговор без изменений, пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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