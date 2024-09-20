Суд отклонил апелляцию арестованного мэра Апшеронска

Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда 20 сентября рассмотрела апелляционную жалобу адвокатов главы Апшеронска, которого подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

В своей апелляции защита просила пересмотреть постановление Апшеронского районного суда от 13 сентября об избрании чиновнику меры пресечения виде заключения под стражу.

Апелляционная инстанция постановление Апшеронского районного суда оставила без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Расследование уголовного дела продолжается и находится под контролем ведомства, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в отношении главы Апшеронска возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий. По данным следствия, в сентябре 2023 года администрация города заключила контракт на ремонт мост на улице Спорта в Апшеронске. Во время личных встреч с гендиректором компании-подрядчика мэр требовал заключить допсоглашение о переносе сроков работ, а также передать ему 1,2 млн рублей для передачи компании, которая демонтирует инженерные сети. Во время передачи денег главу города задержали, ему предъявили обвинение и отправили под стражу на 1 месяц и 25 суток.