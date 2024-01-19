Суд отклонил 11 исков Росприроднадзора на 3 млн рублей к фирме Сергея Галицкого

Южное межрегиональное управление Росприроднадзора подало 11 исков в отношении фирмы «Инвестстрой» на 3 млн рублей за вред окружающей среде.

По данным ведомства, летом 2022 года ООО «Инвестстрой», принадлежащая бизнесмену Сергею Галицкому, складировало стройматериалы и допустило загрязнение земли алюминием, серой и нефтепродуктами на улице Генерала Трошева — в районе парка «Краснодар».

Арбитражный суд Краснодарского края счел, что причинно-следственная связь между складированием отходов на участке и загрязнением почвы не доказана.

«Подготовленное экспертное заключение таковым по своему содержанию не является, поскольку содержит информацию только о превышении содержания химических соединений в образцах почвы по сравнению с фоновыми показателями, без исследования вопросов о последствиях такого превышения в виде ущерба, причиненного окружающей среде в виде деградации почвы или иного ухудшения ее качества. То есть в данном исследовании не указано, каким образом превышение фонового показателя приводит к какой-либо деградации почвы или иному ухудшению ее качеств», — говорится в судебном акте.

В ходе рассмотрения дела сторонам предложили совместно отобрать пробы и провести исследование, чтобы установить факт устранения ущерба. В августе 2023 года представители компании и ведомства осмотрели землю вместе с привлеченной экспертной организацией. Тогда следы загрязнения участка отсутствовали, а химические элементы содержались в почве в пределах нормы.

Суд решил, что материалы дела факт причинения ущерба окружающей среде не подтверждают. Аналогичные решения вынесли и по другим искам ведомства, пишет «Ъ-Кубань».

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