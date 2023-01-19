Суд отказал во взыскании убытков обанкротившемуся подрядчику перинатального центра в Сочи

Иск ООО «Строительная компания «Кубань» о взыскании убытков в размере 888,5 млн рублей с властей региона отклонил Арбитражный суд Краснодарского края.

Иск компания подала против краевого департамента строительства и ГКУ «Главное управление строительства Краснодарского края». Застройщик считает, что компания понесла убытки из-за исполнения двух госконтрактов на 1,6 млрд и 670 млн рублей. Срок окончания строительно-монтажных работ продлевали дополнительными соглашениями до 20 декабря 2016 года, все работы заказчик оплачивал в полном объеме.

Управление строительства пыталось расторгнуть договор с СК «Кубань» в мае 2017 года, но компания оспорила решение в суде — не было оснований для расторжения по вине подрядчика. Причиной нарушения срока выполнения работ стали изменения в проектную документацию и проведение по ней ее повторной экспертизы со стороны ГКУ.

Однако в 2018 году уже застройщик отказался от исполнения госконтрактов в одностороннем порядке из-за отсутствия технической документации, из-за чего компания не могла выполнить работы. Общую сумму убытков СК «Кубань» рассчитала в размере 888,5 млн рублей. По мнению истца, эти средства пошли на выплату зарплат, аренду строительной техники, задолженности перед банками. Также в эту сумму вошла упущенная выгода компании.

Суд провел экспертизу. Она установила, что все перечисленные затраты компании были включены в стоимость оплаченных работ, поэтому они не считаются убытками, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: Арбитражный суд Краснодарского края отказал в требовании закрыть свалку в станице Полтавкой.