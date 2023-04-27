Суд отказал в сносе металлических навесов возле мельницы купца Киор-Оглы в Краснодаре

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края обратилась в суд в ноябре 2022 года с исковым заявлением к АО «Колос Кубани».

Ведомство требовало демонтировать металлические конструкции (навесы), которые пристроены к объекту культурного наследия регионального значения «Мельница-Киор-Оглы, 1921 г.». Навесы находятся на участке в районе улиц Северной, 310 и Чкалова, 150 А.

По данным картотеки дел, Арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел иск управления госохраны объектов культурного наследия Краснодарского края к АО «Колос Кубани» и отказал в удовлетворении требований. Это решение может быть обжаловано в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца.

Объект культурного наследия регионального значения «Мельница Киор-Оглы, 1921 г.» является федеральной собственностью. Мельница построена в 1921 году. Она принадлежала купцу Киркору Киор-оглы, который владел пекарнями, заводами и пивоварнями в Екатеринодаре. Право собственности на строения в границах охранной зоны памятника архитектуры закреплено судом с 2005 года за ОАО «Колос Кубани», пишет «Коммерсантъ-Кубань».

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