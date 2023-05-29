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Суд отказал ЦБ РФ в пользовании частью парка «Краснодар»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-otkazal-tsb-rf-v-polzovanii-chastyu-parka-krasnodar
Суд отказал ЦБ РФ в пользовании частью парка «Краснодар»
Фото t.me/park_galitskogo

Арбитражный суд Краснодарского края отказал Центральному банку РФ в иске к ООО «Инвестстрой» о предоставлении права ограниченного пользования части парка «Краснодар».

Соответствующее решение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Центральный банк РФ подал иск к компании Сергея Галицкого ООО «Инвестстрой» в мае 2020 года. Согласно материалам дела, сети дождевой канализации протяженностью 1,3 тыс. м и сети электроснабжения протяженностью 5,6 тыс. м на глубине 1–1,5 м на территории парка принадлежат банку. В связи с этим ЦБ пытался добиться права пользования участком для обслуживания и эксплуатации сетей, а также ликвидации и предотвращения аварий.

«По всей территории парковой зоны уложены мощение, газон, расположены древесно-кустарниковые насаждения, малые архитектурные формы, иные элементы благоустройства. В этой связи все виды работ, указанные в исковом заявлении, могут быть свободно выполнены истцом без установления сервитутов на земельные участки», — говорится в материалах дела.

Представитель банка при этом пояснил, что компания не препятствует содержанию или ремонту сетей и подтверждает, что готова оказать помощь в работе.

Необходимость использования участков на территории парка для беспрепятственного доступа к сетям банку доказать не удалось, поэтому суд в иске отказал. ЦБ РФ может обжаловать решение в апелляционном или кассационном суде.

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