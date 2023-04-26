Убыток в почти 8 млрд рублей получила компания Галицкого «Инвестстрой»

Компания «Инвестстрой» в 2022 году получила убыток в 7,7 млрд рублей.

Годом ранее ООО «Инвестстрой» получило чистую прибыль в 5,6 млрд рублей. Выручка от продаж компании составила 40,6 млрд рублей (36,1 млрд рублей в 2021 году), чистые активы — 6,1 млрд рублей (13,2 млрд рублей в 2021 году). Денежный поток вырос до 37 млрд рублей (14,4 млн в 2021 году).

Согласно СПАРК, ООО «Инвестстрой» зарегистрировано в 2009 году в Краснодаре. Основной вид деятельности компании — капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний. Бенефициаром организации является Сергей Галицкий, сообщает «РБК Краснодар».

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