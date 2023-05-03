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Суд отказал мужчине из Новороссийска в снижении алиментов на дочь до 20 тыс. рублей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/sud-otkazal-muzhchine-iz-novorossijska-v-snizhenii-alimentov-na-doch-do-20-tys-rublej
Суд отказал мужчине из Новороссийска в снижении алиментов на дочь до 20 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В защиту прав ребенка в суде выступили специалисты комиссии по делам несовершеннолетних. Мать девочки обратилась к ним, чтобы добиться справедливых алиментов.

Отец девочки обратился в суд, чтобы снизить размер алиментов на содержание ребенка: он платил четверть от всего своего заработка, что фактически составляло 70-80 тыс. рублей в месяц. Мужчина хотел уменьшить эту сумму до 1,5 величины МРОТ — до 20 тыс. рублей в месяц.

По словам матери, такое уменьшение размера алиментов ухудшило бы качество жизни дочери, поскольку женщина имела доход всего в 21 тыс. рублей. При этом ребенок нуждался в медицинском лечении и платных занятиях спортом, включая плавание.

Комиссия по делам несовершеннолетних оспорила иск отца, подготовив соответствующее заявление и выступив на стороне ребенка в суде. В итоге решение было принято в пользу комиссии, мамы и ребенка, пишет газета «Новороссийский рабочий».

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