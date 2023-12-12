Суд отказал мэрии Тихорецка в изъятии земель под строительство солнечных станций

Мэрия Тихорецка попыталась обжаловать решение Арбитражного суда Краснодарского края, отказавшего в заявленных требованиях ранее.

По данным суда, мэрия подписала с застройщиком «Кубань Солар» договор о передаче в аренду земель с видом разрешенного использования «энергетика». Участки были предусмотрены для строительства солнечных станций к декабрю 2022 года. Застройщик проводил инженерные изыскания и строительство линий электропередачи. Застройщик также заключил говоры с субподрядчиками для реализации инвестпроекта.

В администрации Тихорецкого сельского поселения обратилась в суд с иском о расторжении договора аренды с подрядчиком. Истец посчитал, что подрядчик изначально не планировало возводить объекты и использовал землю не по назначению, а также не оплачивал арендные платежи в срок.

Арбитражный суд Краснодарского края отказал в удовлетворении иска. Решение было обжаловано. Пятнадцатый арбитражный суд счел доводы истца о нецелевом использовании земель необоснованными и отклонил апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Краснодарского края, пишет «Коммерсантъ».

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