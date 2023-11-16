Суд обязал вернуть землю под самостроями возле храма в собственность ФТ Сириус

Адлерский районный суд в Сочи удовлетворил иск прокуратуры о признании ничтожной сделкой договора аренды земельного участка на федеральной территории Сириус.

По данным суда, прокуратура направила иск с требованием расторгнуть договор аренды земель, заключенный в 2006 году между мэрией Сочи и руководством ликвидированного по решению суда фонда «Приют Святого Иоанна Предтечи». Землю передали в аренду на основании договоров купли-продажи недвижимости, которая находилась на участке.

Во время проверки прокуратура установила, что здания на земле были построены самовольно. Владельцы пытались выдать их за часть храмового комплекса, а мэрия незаконно предоставила участок в аренду. Земля находилась не в муниципальной, а в федеральной собственности.

В 2009 году Адлерский районный суд признал за руководителями фонда права собственности на три жилых дома, затем проводилась их реконструкция, сейчас это единое шестиэтажное здание. Краснодарский краевой суд аннулировал признание права собственности на самострой.

Адлерский районный суд удовлетворил иск по делу о расторжении договора аренды. Хозяев самостроя обязали вернуть администрации ФТ Сириус земельный участок путем подписания акта его приема-передачи в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, власти Сириуса подали иск в суд о признании храмового комплекса самостроем и его сносе, сообщает ТАСС.

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