Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Четверо судей в Сочи лишились постов из-за массовой легализации самостроев

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetvero-sudej-v-sochi-lishilis-postov-iz-za-massovoj-legalizatsii-samostroev
Четверо судей в Сочи лишились постов из-за массовой легализации самостроев
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники Центрального районного суда Сочи своими решениями легализовывали незаконно построенные многоквартирные дома и выводили спорные объекты из государственной и муниципальной собственности.

За эти нарушения коллегия судей Краснодарского края досрочно лишила полномочий двух судей, назначив им дисциплинарное взыскание. Еще двое покинули свои посты добровольно.

Эти судьи легализовали в Сочи более 200 незаконно построенных объектов, сообщает «Интерфакс».

Читайте также: более 20 самостроев снесут в Сочи до конца года. Мэрия курорта уже заключила договоры на демонтаж 17 самовольных объектов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях