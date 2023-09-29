Четверо судей в Сочи лишились постов из-за массовой легализации самостроев

Сотрудники Центрального районного суда Сочи своими решениями легализовывали незаконно построенные многоквартирные дома и выводили спорные объекты из государственной и муниципальной собственности.

За эти нарушения коллегия судей Краснодарского края досрочно лишила полномочий двух судей, назначив им дисциплинарное взыскание. Еще двое покинули свои посты добровольно.

Эти судьи легализовали в Сочи более 200 незаконно построенных объектов, сообщает «Интерфакс».

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