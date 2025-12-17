Суд оставил в силе приговор осужденным экс-полицейским из Сочи

Речь идет о трех бывших сотрудниках транспортной полиции в Сочи Артуре Акопяне, Самвеле Керселяне и Николае Сенкевиче, которые в январе 2022 года были задержаны сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю при получении взятки в сумме 1,5 млн рублей.

Адлерский районный суд 26 декабря 2023 года признал подсудимых виновными в мошенничестве и приговорил каждого к четырем годам в колонии общего режима.

После отбытия 3 лет наказания, по решению Адлерского районного суда Сочи экс-полицейские были отпущены на свободу, но Краснодарский краевой суд ужесточил приговор. Фигуранты получили по 8 лет колонии и штрафы в 7,5 млн рублей.

Адвокаты осужденных пытались обжаловать приговор, но его оставили в силе. Последнее заседание по делу бывших полицейских прошло в Краснодарском краевом суде 17 декабря. Апелляция осталась без удовлетворения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», троих сотрудников линейного отдела полиции на станции Адлер Сочинского ЛУ МВД России на транспорте задержали 26 января 2022 года по подозрению в получении взятки 1,5 млн рублей. Деньги им должны были передать за увод от уголовной ответственности жителя курорта, подозреваемого в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков. Преступление удалось предотвратить благодаря оперативной работе сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю.

В декабре 2023 года Адлерский районный суд признал бывших сотрудников транспортной полиции виновными в мошенничестве. Им назначили лишение свободы сроком на четыре года каждому.

